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В Харькове пьяный водитель спровоцировал ДТП: пострадали четыре человека

Вчера, 17:18
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Отдел коммуникации полиции Харьковской области

В результате ДТП пострадали четыре человека

На Белгородском шоссе в Харькове произошла авария, в результате которой четыре человека, среди которых дети 4 и 10 лет, с различными травмами доставлены в больницу.

Один из водителей автомобиля, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Полиция открыла дело по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Теги:   ДТП Харьков

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