«Урок для каждого». В Харькове уволили чиновника горсовета, который во время полномасштабного вторжения отдыхал в Ницце
Сергей Колесник на отдыхе (Фото:seregeikolesnik / instagram)
Мэр Харькова Игорь Терехов уволил с должности директора Департамента земельных отношений горсовета Сергея Колесника, который во время полномасштабного вторжения РФ похвастался фото отдыха во французской Ницце.
Соответствующее видеообращение Терехова опубликовала пресс-служба Харьковского горсовета.
Он подчеркнул, что увольнение ждет каждого чиновника, который позволит себе подобное в военное время.
«Директор Департамента земельных отношений уволен за поведение, несовместимое в условиях войны со статусом находящегося на госслужбе человека. Это урок для всех. Такое будет с каждым, кто позволит себе что-нибудь подобное», — сказал мэр.
25 августа стало известно, что Колесник опубликовал фото отдыха из Ниццы во Франции. Городской голова Харькова Игорь Терехов пообещал начать проверку.
На данный момент Колесник закрыл свои профили в соцсетях, однако в сети есть скриншоты публикации.
Сам Колесник пока не комментировал этот инцидент.
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