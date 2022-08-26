«Урок для каждого». В Харькове уволили чиновника горсовета, который во время полномасштабного вторжения отдыхал в Ницце 26 августа, 16:10 Сергей Колесник на отдыхе (Фото:seregeikolesnik / instagram)

Мэр Харькова Игорь Терехов уволил с должности директора Департамента земельных отношений горсовета Сергея Колесника, который во время полномасштабного вторжения РФ похвастался фото отдыха во французской Ницце.

Соответствующее видеообращение Терехова опубликовала пресс-служба Харьковского горсовета.

Он подчеркнул, что увольнение ждет каждого чиновника, который позволит себе подобное в военное время.

Видео дня

«Директор Департамента земельных отношений уволен за поведение, несовместимое в условиях войны со статусом находящегося на госслужбе человека. Это урок для всех. Такое будет с каждым, кто позволит себе что-нибудь подобное», — сказал мэр.

25 августа стало известно, что Колесник опубликовал фото отдыха из Ниццы во Франции. Городской голова Харькова Игорь Терехов пообещал начать проверку.

На данный момент Колесник закрыл свои профили в соцсетях, однако в сети есть скриншоты публикации.

Сам Колесник пока не комментировал этот инцидент.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.