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В Харькове устроили протестную акцию перед зданием, где будет проходить съезд партии Кернеса и Труханова

Сегодня, 14:01
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В Харькове устроили протестную акцию перед зданием, где будет проходить съезд партии Кернеса и Труханова - фото

Громадське

У входа выставили фото погибших участников боевых действий на Донбассе

В воскресенье, 2 июня, возле Дворца спорта в Харькове, где должен состояться съезд партии Доверяй делам, собрались представители националистических организаций.

Об этом сообщает Громадське.

Доверяй делам возглавляют мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов. У здания собрались около тысячи человек.

По словам организаторов, они хотят напомнить людям, что в 2013—2014 году руководители партии занимали пророссийскую позицию.

Активисты хотят напомнить, что ранее руководители партии занимали пророссийскую позицию.

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На месте присутствовали представители организации партии Демократическая сокира, националистических организаций Фрайкор, Правый сектор, Свитанок, ОО Харьковский антикоррупционный центр, Антикоррупционная Рада, ОО Информационно-аналитический центр Евро Харьков.

Также в здание следовало много «бюджетников», в частности учителей и воспитателей. Большинство отказывалось говорить, только некоторые сказали, что поддерживают Кернеса и пришли добровольно.

Активисты «построили» коридор позора у входа. Там разлили красную краску, чтобы люди, которые идут в здание, проходили через нее и оставляли кровавые следы на макете карты Украины, которую расстелили протестующие.

Также у входа выставили фото погибших участников боевых действий на Донбассе.

Напомним, что мэры Одессы и Харькова Геннадий Труханов и Геннадий Кернес договорились о создании совместной партии.

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Теги:   Активисты Правый сектор Харьков Геннадий Труханов Геннадий Кернес

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