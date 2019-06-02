В Харькове устроили протестную акцию перед зданием, где будет проходить съезд партии Кернеса и Труханова Сегодня, 14:01 Цей матеріал також доступний українською Громадське У входа выставили фото погибших участников боевых действий на Донбассе Громадське

В воскресенье, 2 июня, возле Дворца спорта в Харькове, где должен состояться съезд партии Доверяй делам, собрались представители националистических организаций.

Об этом сообщает Громадське.



Доверяй делам возглавляют мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов. У здания собрались около тысячи человек.

По словам организаторов, они хотят напомнить людям, что в 2013—2014 году руководители партии занимали пророссийскую позицию.

Активисты хотят напомнить, что ранее руководители партии занимали пророссийскую позицию.

На месте присутствовали представители организации партии Демократическая сокира, националистических организаций Фрайкор, Правый сектор, Свитанок, ОО Харьковский антикоррупционный центр, Антикоррупционная Рада, ОО Информационно-аналитический центр Евро Харьков.

Также в здание следовало много «бюджетников», в частности учителей и воспитателей. Большинство отказывалось говорить, только некоторые сказали, что поддерживают Кернеса и пришли добровольно.

Активисты «построили» коридор позора у входа. Там разлили красную краску, чтобы люди, которые идут в здание, проходили через нее и оставляли кровавые следы на макете карты Украины, которую расстелили протестующие.

Также у входа выставили фото погибших участников боевых действий на Донбассе.

Напомним, что мэры Одессы и Харькова Геннадий Труханов и Геннадий Кернес договорились о создании совместной партии.

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что консультирует новый политический проект, в который войдут партия Возрождения, часть Воля народа, партия мэра Одессы Геннадия Труханова Доверяй делам.