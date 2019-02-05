В Харькове упавший с крыши лед перебил газопровод Сегодня, 10:22 185 Цей матеріал також доступний українською Н.Божко/Kharkiv Today Из-за инцидента весь дом остался без газоснабжения Н.Божко/Kharkiv Today

На проспекте Александровском в Харькове кусок льда, упавший с крыши многоквартирного дома, перебил газопровод.

Об этом со ссылкой на местных жителей передает портал Kharkiv Today.

"Обвалилась сосулька и перебила газопровод, который шел вдоль стены дома. В результате весь дом остался без газа. Служба 1562 знала об этой проблеме еще три недели назад, но ничего не удосужилась предпринять", - рассказал один из жильцов.

Инцидент подтвердили и в Харьковгазе, отметив, что упавшим льдом был поврежден газопровод низкого давления диаметром 50 миллиметров. Сейчас специалисты проводят ремонтные работы, во время которых жильцам придется обходиться без газа.