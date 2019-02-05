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В Харькове упавший с крыши лед перебил газопровод

Сегодня, 10:22
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Н.Божко/Kharkiv Today

Из-за инцидента весь дом остался без газоснабжения

На проспекте Александровском в Харькове кусок льда, упавший с крыши многоквартирного дома, перебил газопровод.

Об этом со ссылкой на местных жителей передает портал Kharkiv Today.

"Обвалилась сосулька и перебила газопровод, который шел вдоль стены дома. В результате весь дом остался без газа. Служба 1562 знала об этой проблеме еще три недели назад, но ничего не удосужилась предпринять", - рассказал один из жильцов.

Инцидент подтвердили и в Харьковгазе, отметив, что упавшим льдом был поврежден газопровод низкого давления диаметром 50 миллиметров. Сейчас специалисты проводят ремонтные работы, во время которых жильцам придется обходиться без газа. 

Теги:   Газ Сосульки Харьков

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