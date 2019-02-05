В Харькове упавший с крыши лед перебил газопровод
На проспекте
Александровском в Харькове кусок льда, упавший с крыши многоквартирного дома, перебил
газопровод.
Об этом со
ссылкой на местных жителей передает портал Kharkiv Today.
"Обвалилась
сосулька и перебила газопровод, который шел вдоль стены дома. В результате весь
дом остался без газа. Служба 1562 знала об этой проблеме еще три недели назад,
но ничего не удосужилась предпринять", - рассказал один из жильцов.
Инцидент
подтвердили и в Харьковгазе, отметив, что упавшим льдом был поврежден газопровод низкого давления диаметром 50 миллиметров. Сейчас специалисты проводят
ремонтные работы, во время которых жильцам придется обходиться без газа.