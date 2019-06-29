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В больнице Харькова умерла вторая пострадавшая, на которую упало дерево на базе отдыха

Вчера, 19:08
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Нацполиция

В субботу, 29 июня, в больнице Харькова умерла 27-летняя женщина, на которую накануне упало дерево на базе отдыха.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Волчанском отделе полиции Харьковской области.

«Она умерла сегодня около полудня, а мужчина остается в тяжелом состоянии», — сказал дежурный полиции.

Ранее сообщалось, что на базе отдыха в пгт Старый Салтов в Харьковской области в результате падения дерева из-за непогоды погиб человек, еще двое попали в реанимацию.

Теги:   Несчастный случай Харьковская область Харьков

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