В Харькове у маршрутки на ходу отвалилась дверь, водитель погрузил ее в салон - фото Сегодня, 15:00 627 Цей матеріал також доступний українською hueviykharkov/telegram.org Никто из пассажиров во время происшествия не пострадал hueviykharkov/telegram.org

В пятницу, 12 апреля, в Харькове у одной из городских маршруток прямо во время движения отвалилась задняя дверь.

Об этом рассказали пользователи соцсетей, опубликовав соответствующие фото.

"Водитель остановил маршрутку, вышел, поднял дверь, положил ее в салон и поехали дальше без задней двери", - рассказали очевидцы.

Фото: hueviykharkov/telegram.org

Как отмечается, инцидент с автобусом 271 маршрута произошел на спуске Жилярди.

Никто из пассажиров в результате инцидента не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Харькове из маршрутки на ходу выпал мужчина, разбив себе при этом голову.