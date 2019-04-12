В Харькове у маршрутки на ходу отвалилась дверь, водитель погрузил ее в салон - фото
В пятницу, 12
апреля, в Харькове у одной из городских маршруток прямо во время движения
отвалилась задняя дверь.
Об этом рассказали
пользователи соцсетей, опубликовав соответствующие фото.
"Водитель
остановил маршрутку, вышел, поднял дверь, положил ее в салон и поехали дальше
без задней двери", - рассказали очевидцы.
Как отмечается, инцидент с автобусом 271 маршрута произошел на спуске Жилярди.
Никто из пассажиров в результате инцидента не пострадал.
Ранее сообщалось,
что в Харькове из маршрутки на ходу выпал мужчина, разбив себе при этом голову.