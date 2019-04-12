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В Харькове у маршрутки на ходу отвалилась дверь, водитель погрузил ее в салон - фото

Сегодня, 15:00
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В Харькове у маршрутки на ходу отвалилась дверь, водитель погрузил ее в салон - фото - фото

hueviykharkov/telegram.org

Никто из пассажиров во время происшествия не пострадал

В пятницу, 12 апреля, в Харькове у одной из городских маршруток прямо во время движения отвалилась задняя дверь.

Об этом рассказали пользователи соцсетей, опубликовав соответствующие фото.

"Водитель остановил маршрутку, вышел, поднял дверь, положил ее в салон и поехали дальше без задней двери", - рассказали очевидцы.

Фото: hueviykharkov/telegram.org

Как отмечается, инцидент с автобусом 271 маршрута произошел на спуске Жилярди.

Никто из пассажиров в результате инцидента не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Харькове из маршрутки на ходу выпал мужчина, разбив себе при этом голову.

Теги:   Маршрутки Харьков

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