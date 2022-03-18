В Харькове 17 часов тушат пожар, который произошел после обстрела на рынке, погиб один спасатель

18 марта, 08:20
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В Харькове продолжают тушить пожар (Фото:ГСЧС)

В Харькове продолжают тушить пожар (Фото:ГСЧС)

В Харькове уже 17 часов продолжается ликвидация пожара, который произошел в одном из крупнейших торговых центров города.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате обстрела загорелись торговые павильоны в разных местах рынка. Вызов в службу спасения поступил около 14:00.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/334988945335668

Горят торговые павильоны и частично повреждены два жилых дома. Все усилия подразделений службы спасения направлены на предотвращение распространения пламени на жилищный сектор и другие смежные объекты. В общей сложности спасены более десяти жилых домов.

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Во время тушения пожара враг нанес повторный обстрел, в ходе которого получили многочисленные осколочные ранения двое спасателей. Они были немедленно направлены в лечебное учреждение. Во время госпитализации один из спасателей от полученных травм погиб.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Харьков Пожар Война России против Украины

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