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Аномалия или закономерность

В Харькове суд взял под стражу мужчину, выбросившего своего ребенка из окна

Вчера, 22:01
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Пресс-служба полиции

В результате происшествия ребенок получил травмы

Харьковский апелляционный суд взял под стражу жителя города Чугуев Харьковской области, который выбросил своего 5-летнего сына из окна четвертого этажа.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского апелляционного суда.

Подозреваемый останется под стражей до 13 марта.

Полный текст определения будет оглашен 1 ноября.

Ранее, в Харьковской области отец после употребления алкоголя выбросил 5-летнего сына из окна четвертого этажа. Мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Теги:   Дети Харьков

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