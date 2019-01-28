В Харькове суд взял под стражу мужчину, выбросившего своего ребенка из окна Вчера, 22:01 944 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба полиции В результате происшествия ребенок получил травмы Пресс-служба полиции

Харьковский апелляционный суд взял под стражу жителя города Чугуев Харьковской области, который выбросил своего 5-летнего сына из окна четвертого этажа.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского апелляционного суда.

Подозреваемый останется под стражей до 13 марта.

Полный текст определения будет оглашен 1 ноября.

Ранее, в Харьковской области отец после употребления алкоголя выбросил 5-летнего сына из окна четвертого этажа. Мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.