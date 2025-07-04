Фиксировал позиции ВСУ для российского ФСБ. В Харькове мужчину приговорили к 15 годам заключения

Как сообщили в Харьковской облпрокуратуре, по поручению кураторов из РФ фигурант искал и фиксировал места расположения подразделений ВСУ (Фото: khar.gp.gov.ua)

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества жителя Харькова, который под видом поездок на дачу собирал сведения для ФСБ РФ о расположении бойцов ВСУ и техники.

Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Следствие установило, что в октябре 2024 года жителя Харькова завербовали сотрудники ФСБ страны-агрессора РФ через мессенджер Telegram.

«Чтобы доказать серьезность намерений, предатель прислал куратору письменное обязательство о сотрудничестве, а впоследствии — видео, на котором в очередной раз подтвердил свою готовность работать на врага», — заявили в прокуратуре.

Фото: khar.gp.gov.ua

Как сообщили следователи, фигурант выбрал псевдоним Тайсон и согласился собирать разведывательные данные. По поручению кураторов из РФ он искал и фиксировал места расположения подразделений ВСУ и локации военной техники на территории Харькова и Чугуевского района.

«Информацию передавал в виде отметок на Google-карте, дополняя их детальными текстовыми описаниями. Правоохранители разоблачили харьковчанина в январе 2025 года. Приговора он ожидал, находясь под стражей, а в суде фигурант полностью признал свою вину и раскаялся», — заявили в прокуратуре.

Салтовский райсуд Харькова признал виновным 21-летнего мужчину в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается срок на апелляционное обжалование.