Тушили шесть и семь часов. В Харькове спасатели ликвидировали два масштабных пожара, один из них — вызван обстрелами

2 апреля, 08:49
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Пожар в Харькове (иллюстративное изображение) (Фото:ГСЧС)

Пожар в Харькове (иллюстративное изображение) (Фото:ГСЧС)

В Харькове за сутки с 1 по 2 апреля произошли два масштабных пожара, вызванных обстрелами.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Крупнейший пожар, вызванный обстрелами, произошел утром в Киевском районе города Харькова, говорится в сообщении. Горели складские и административные здания на площади около 800 кв. шесть часов спасатели сражались с огнем.

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Также масштабный пожар произошел ночью в Московском районе города Харькова. Горели складские и ангарные помещения и 15 гаражей гаражного кооператива. Спасатели ликвидировали пожар площадью 2 тыс. м.кв в течение семи часов.

Отмечается, что за сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 75 оперативных выезда, из которых: на ликвидацию пожаров 67 раз, три раза на разборку завалов, пять раз — на помощь населению.

Пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 150 артиллерийских боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

В течение суток из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности и умышленных поджогов сухостоя в Харьковской области уничтожено около 65 га сухой растительности.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Харьковская область Харьков ГСЧС

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