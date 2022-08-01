Утренний обстрел Харькова: в больнице умер один из пострадавших
Погиб один из пострадавших в результате обстрела Харькова (Фото:Игорь Терехов/Telegram)
В Харькове умер один из пострадавших в результате утреннего обстрела российских оккупантов в понедельник, 1 августа.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
«Сегодня около 7 утра враг обстрелял Салтовский район Харькова. Ранения получили мужчины — 30 и 72 лет. Последний, к сожалению, скончался в больнице», — написал он.
По словам Синегубова, ночью россияне нанесли удары по Мерефи. Ранение получил 42-летний охранник, повреждено здание промышленного объекта гражданской инфраструктуры.
Также ночью враг нанес удар по Чугуеву, повреждено производственное здание.
В течение суток россияне обстреливали Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы. В Богодуховском районе погиб 54-летний мужчина.
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