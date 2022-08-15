Обстрел спального района Харькова: стало известно о первой жертве, восемь человек ранены 15 августа, 15:23 Женщина умерла в результате обстрела Харькова, восемь человек ранены (Фото:sq.com.ua)

В больнице умерла одна из пострадавших в результате утреннего обстрела Салтовского района Харькова. Еще восемь человек ранены.

О погибшей сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

По его словам, по факту обстрела открыто дело по ч. 2 ст. 438 «Нарушение законов и обычаев войны».

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Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что количество раненых возросло до восьми.

Ранее Терехов сообщал, что оккупанты ударили рядом с остановкой общественного транспорта.

В ночь на понедельник российские оккупанты обстреляли Слободской район Харькова.

Терехов тогда сообщал, что под удар попало одно из предприятий.

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