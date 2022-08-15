Обстрел спального района Харькова: стало известно о первой жертве, восемь человек ранены
Женщина умерла в результате обстрела Харькова, восемь человек ранены (Фото:sq.com.ua)
В больнице умерла одна из пострадавших в результате утреннего обстрела Салтовского района Харькова. Еще восемь человек ранены.
О погибшей сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.
По его словам, по факту обстрела открыто дело по ч. 2 ст. 438 «Нарушение законов и обычаев войны».
Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что количество раненых возросло до восьми.
Ранее Терехов сообщал, что оккупанты ударили рядом с остановкой общественного транспорта.
В ночь на понедельник российские оккупанты обстреляли Слободской район Харькова.
Терехов тогда сообщал, что под удар попало одно из предприятий.
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