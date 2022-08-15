Ночной обстрел Харькова: мэр рассказал о последствиях

15 августа, 08:06
Ночью оккупанты обстреляли Харьков (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Ночью оккупанты обстреляли Харьков (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

В ночь на понедельник, 15 августа, российские оккупанты обстреляли Слободской район Харькова.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, под удар попало одно из предприятий.

«Ночью в 2:50 был обстрелян Слободской район. Попадание на территорию одного из предприятий города», — написал Терехов.

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Он отметил, что информации о погибших или раненых нет.

Как сообщалось в Telegram Суспільне Харьков, после объявления воздушной тревоги в городе прогремело не менее 12 взрывов.

В ночь на 13 августа было зафиксировано два удара по Харькову. В Слободском районе ракета, предварительно С-300, ударила в тротуар возле колледжа, взрывной волной повредило здание. В Немышлянском районе ракета попала в газон перед гостинично-ресторанным комплексом.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Обстрел Харьков Игорь Терехов Война России против Украины

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