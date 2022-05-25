В Харькове вечером произошла стрельба, трое погибших, среди них — человек в военной форме 25 мая, 23:00 Цей матеріал також доступний українською Место стрельбы в Харькове, 25 мая (Фото:hueviykharkov / Telegram)

В Харькове вечером 25 мая по меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в районе Холодной Горы, сообщает Суспільне со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обновлено в 23:34. В полиции Харьковской области официально подтвердили гибель третьего человека — нападавшего.

«На задержание преступника были оперативно направлены полицейские полка полиции особого назначения, управления уголовного розыска, территориального подразделения. При задержании правонарушитель был уничтожен», — говорится в сообщении полиции.

Видео дня

Один из погибших был в военной форме, уточняет собеседник издания. Его нашли в расстрелянном микроавтобусе на пассажирском сиденье. Второй убитый — человек в штатском — лежит недалеко от машины.

На данный момент информацию о стрельбе уточняют в Харьковской областной прокуратуре.

Местные Telegram-каналы публикуют видео с места инцидента.

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