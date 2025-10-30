СБУ заявила о задержании агента ФСБ, который в 2014 году участвовал в попытке захвата Харьковской ОГА

Злоумышленником оказался местный безработный, ему грозит до 12 лет заключения (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины заявила о задержании в Харькове агента ФСБ страны-агрессора России, который готовил самодельное взрывное устройство и собирался взорвать его.

В СБУ сообщили, что злоумышленником оказался местный безработный, который ранее был осужден за участие в попытках захвата Харьковской облгосадминистрации в 2014 году.

Реклама

По данным следствия, тогда суд назначил ему пять лет лишения свободы с испытательным сроком три года. Именно во время испытательного периода на мужчину вышел сотрудник ФСБ, завербовал его и перевел в «режим ожидания».

Расследование установило, что осенью 2025 года оккупанты через мессенджер поручили агенту изготовить взрывчатку. Затем фигурант должен был заложить ее по координатам, которые ожидал от своего российского куратора.

В СБУ добавили, что во время обысков в доме задержанного изъяли недоделанную взрывчатку с компонентами к ней, а также смартфон с доказательствами сотрудничества с оккупантами.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к террористическому акту по предварительному сговору группой лиц).

Ему грозит до 12 лет заключения. Фигурант находится под стражей без права внесения залога.