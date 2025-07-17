СБУ заявила о задержании жительницы Харькова, подозреваемой в подготовке ракетного удара РФ по мэрии города

В Харькове СБУ задержала 45-летнюю женщину, которая могла наводить российские ракеты (Фото: СБУ/Telegram)

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании 45-летней жительницы Харькова, подозреваемой в подготовке ракетной атаки российской армии по Харьковской мэрии.

Об этом сообщила СБУ.

Отмечается, что женщина могла готовить новый удар россиян по локации одного из подразделений горсовета.

По данным СБУ, она предполагала, что поблизости могут находиться украинские военные, поэтому передала локацию оккупантам для вероятной атаки.

По материалам дела, россияне могли завербовать ее через Telegram-каналы, где она оставляла пророссийские комментарии.

Ее задачей мог быть обход территории возле админзданий и проверка наличия военной техники и возможного присутствия подразделений Сил обороны.

Связь с российскими спецслужбистами она поддерживала через чат-бот Сергея Лебедева (известного под псевдонимом Лохматий), который, скрываясь в Донецке, работает на оккупантов.

Контрразведка СБУ задержала женщину по месту жительства.

Следователи сообщили ей о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 114−2 ( несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, при возможности их идентификации на местности);

несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, при возможности их идентификации на местности); ч. 2 ст. 436−2 ( оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас задержанная находится под стражей без права внесения залога, ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.