Нашли гранатометы, тротил, снаряды. В Харькове разоблачили торговца оружием — МВД
В МВД заявили, что в Харькове разоблачили торговца оружием (Фото:mvs.gov.ua)
У жителя Харькова во время проведения санкционированных обысков изъят арсенал оружия и взрывоопасных предметов, включая автоматы, гранаты, гранатометы, тротил и окопные снаряды.
Об этом сообщило МВД в воскресенье, 16 января.
В ведомстве рассказали, что в октябре прошлого года сотрудникам криминальной полиции поступила оперативная информация о возможной причастности к продаже оружия и боеприпасов уроженца Днепропетровской области, жителя города Харькова.
«При фиксации незаконных действий правонарушителя полицейские задокументировали факт продажи злоумышленником автомата АК-74 и 90 патронов калибра 5,45 мм на сумму 84 000 гривен», — говорится в сообщении.
В МВД рассказали, что в субботу, 14 января, в ходе реализации второго этапа комплекса оперативных мероприятий во время сбыта фигурантом автомата АК-74, пяти гранат РГН с запалами, более тысячи патронов калибра 5,45 мм и двух противотанковых мин на сумму 160 000 гривен 34-летний мужчина был задержан харьковскими полицейскими.
В ведомстве добавили, что для изъятия доказательств преступной деятельности злоумышленника правоохранители провели санкционированные обыски по адресу его проживания, в транспортных средствах и гараже.
В общем, у фигуранта изъято:
- два автомата,
- около 30 гранат,
- устройство для бесшумной стрельбы,
- более 3,7 тысячи патронов,
- почти пять кг тротила,
- три ручных гранатомета,
- пистолет,
- дымовые шашки,
- более 60 аккумулятивных реактивных снарядов разного типа,
- четыре окопных снаряда,
- 12 стартовых пороховых зарядов к ручным гранатометам.
Изъятое оружие, боеприпасы и взрывчатка направлены на проведение экспертного исследования.
Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Досудебное расследование осуществляется в рамках уголовного производства, возбужденного по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает до семи лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.