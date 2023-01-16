Нашли гранатометы, тротил, снаряды. В Харькове разоблачили торговца оружием — МВД 16 января, 07:42 В МВД заявили, что в Харькове разоблачили торговца оружием (Фото:mvs.gov.ua)

У жителя Харькова во время проведения санкционированных обысков изъят арсенал оружия и взрывоопасных предметов, включая автоматы, гранаты, гранатометы, тротил и окопные снаряды.

Об этом сообщило МВД в воскресенье, 16 января.

В ведомстве рассказали, что в октябре прошлого года сотрудникам криминальной полиции поступила оперативная информация о возможной причастности к продаже оружия и боеприпасов уроженца Днепропетровской области, жителя города Харькова.

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«При фиксации незаконных действий правонарушителя полицейские задокументировали факт продажи злоумышленником автомата АК-74 и 90 патронов калибра 5,45 мм на сумму 84 000 гривен», — говорится в сообщении.

В МВД рассказали, что в субботу, 14 января, в ходе реализации второго этапа комплекса оперативных мероприятий во время сбыта фигурантом автомата АК-74, пяти гранат РГН с запалами, более тысячи патронов калибра 5,45 мм и двух противотанковых мин на сумму 160 000 гривен 34-летний мужчина был задержан харьковскими полицейскими.

В ведомстве добавили, что для изъятия доказательств преступной деятельности злоумышленника правоохранители провели санкционированные обыски по адресу его проживания, в транспортных средствах и гараже.

В общем, у фигуранта изъято:

два автомата,

около 30 гранат,

устройство для бесшумной стрельбы,

более 3,7 тысячи патронов,

почти пять кг тротила,

три ручных гранатомета,

пистолет,

дымовые шашки,

более 60 аккумулятивных реактивных снарядов разного типа,

четыре окопных снаряда,

12 стартовых пороховых зарядов к ручным гранатометам.

Изъятое оружие, боеприпасы и взрывчатка направлены на проведение экспертного исследования.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Досудебное расследование осуществляется в рамках уголовного производства, возбужденного по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает до семи лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.