Нашли гранатометы, тротил, снаряды. В Харькове разоблачили торговца оружием — МВД

16 января, 07:42
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В МВД заявили, что в Харькове разоблачили торговца оружием (Фото:mvs.gov.ua)

В МВД заявили, что в Харькове разоблачили торговца оружием (Фото:mvs.gov.ua)

У жителя Харькова во время проведения санкционированных обысков изъят арсенал оружия и взрывоопасных предметов, включая автоматы, гранаты, гранатометы, тротил и окопные снаряды.

Об этом сообщило МВД в воскресенье, 16 января.

В ведомстве рассказали, что в октябре прошлого года сотрудникам криминальной полиции поступила оперативная информация о возможной причастности к продаже оружия и боеприпасов уроженца Днепропетровской области, жителя города Харькова.

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«При фиксации незаконных действий правонарушителя полицейские задокументировали факт продажи злоумышленником автомата АК-74 и 90 патронов калибра 5,45 мм на сумму 84 000 гривен», — говорится в сообщении.

В МВД рассказали, что в субботу, 14 января, в ходе реализации второго этапа комплекса оперативных мероприятий во время сбыта фигурантом автомата АК-74, пяти гранат РГН с запалами, более тысячи патронов калибра 5,45 мм и двух противотанковых мин на сумму 160 000 гривен 34-летний мужчина был задержан харьковскими полицейскими.

В ведомстве добавили, что для изъятия доказательств преступной деятельности злоумышленника правоохранители провели санкционированные обыски по адресу его проживания, в транспортных средствах и гараже.

В общем, у фигуранта изъято:

  • два автомата,
  • около 30 гранат,
  • устройство для бесшумной стрельбы,
  • более 3,7 тысячи патронов,
  • почти пять кг тротила,
  • три ручных гранатомета,
  • пистолет,
  • дымовые шашки,
  • более 60 аккумулятивных реактивных снарядов разного типа,
  • четыре окопных снаряда,
  • 12 стартовых пороховых зарядов к ручным гранатометам.

Изъятое оружие, боеприпасы и взрывчатка направлены на проведение экспертного исследования.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Досудебное расследование осуществляется в рамках уголовного производства, возбужденного по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает до семи лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.

https://www.youtube.com/watch?v=pSSKFBsaljY
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Оружие МВД Украины Харьков

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