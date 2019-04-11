В Харькове разоблачили сотрудника Нацполиции, работавшего на российские спецслужбы Сегодня, 13:41 448 Цей матеріал також доступний українською СБУ Полицейский был завербован Генштабом Вооруженных сил РФ СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харькове сотрудника облуправления Национальной полиции.

Как сообщается, его уличили в работе на российские спецслужбы.

Оперативники СБУ установили, что полицейский, поддерживающий политику Кремля, был завербован сотрудником Генштаба Вооруженных сил России во время пребывания в Белгороде.

При этом отмечается, что упомянутый российский офицер, находясь на оккупированных РФ территориях Донбасса, создал целую агентурную сеть из граждан Украины.

Для связи со своими кураторами и передачи им собранных сведений завербованный сотрудник полиции использовал программы шифрования электронных сообщений, а также личные встречи на территории России.

"Пересечение государственной границы украинским полицейским осуществлялся во время выходных сроком на один-два дня. Эти поездки он скрывал от окружения под легендой якобы посещения родственников", - рассказал представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.

Во время обыска у задержанного правоохранители обнаружили доказательства его связей с офицером российской военной разведки, в частности, магнитные носители информации с грифом ограничения доступа, а также компьютер, на котором обрабатывались, хранились и передавались полученные разведданные.

"Речь идет об информации с грифом "Секретно" и "Для служебного пользования", - добавил представитель СБУ.

Кроме сбора информации о силовых структурах, полицейский также создал подборку о патриотически настроенных жителей Харьковской области, с данными о более 500 человек.

"Это активисты общественных политических объединений, волонтерских движений, добровольцы Национальной гвардии, участники АТО и другие", - заявил Настюк.

В отношении задержанного начато уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины (от 10 до 15 лет).