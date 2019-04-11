В Харькове разоблачили сотрудника Нацполиции, работавшего на российские спецслужбы
Контрразведка Службы
безопасности Украины задержала в Харькове сотрудника облуправления Национальной
полиции.
Как сообщается,
его уличили в работе на российские спецслужбы.
Оперативники СБУ
установили, что полицейский, поддерживающий политику Кремля, был завербован сотрудником Генштаба Вооруженных сил России во время пребывания в Белгороде.
При этом отмечается,
что упомянутый российский офицер, находясь на оккупированных РФ
территориях Донбасса, создал целую агентурную сеть из граждан Украины.
Для связи со
своими кураторами и передачи им собранных сведений завербованный сотрудник полиции
использовал программы шифрования электронных сообщений, а также личные встречи
на территории России.
"Пересечение
государственной границы украинским полицейским осуществлялся во время выходных
сроком на один-два дня. Эти поездки он скрывал от окружения под легендой якобы
посещения родственников", - рассказал представитель департамента
контрразведки СБУ Владимир Настюк.
Во время обыска у
задержанного правоохранители обнаружили доказательства его связей с офицером
российской военной разведки, в частности, магнитные носители информации с
грифом ограничения доступа, а также компьютер, на котором обрабатывались,
хранились и передавались полученные разведданные.
"Речь идет
об информации с грифом "Секретно" и "Для служебного
пользования", - добавил представитель СБУ.
Кроме сбора
информации о силовых структурах, полицейский также создал подборку о
патриотически настроенных жителей Харьковской области, с данными о более 500
человек.
"Это активисты общественных политических объединений, волонтерских движений, добровольцы Национальной гвардии, участники АТО и другие", - заявил Настюк.
В отношении задержанного начато уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины (от 10 до 15 лет).