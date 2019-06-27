В Харькове разбили фасад общественной приемной партии Медведчука 27 июня, 10:37 694 Цей матеріал також доступний українською zagittya.com.ua zagittya.com.ua

В Харькове разбили фасад общественной приемной Оппозиционной платформы — За жизнь в первую ночь после открытия.

Об этом сообщает пресс-служба оппозиционным платформы — За жизнь.

Около 3:40 в первую ночь после открытия, неизвестные разбили и разрисовали зеленкой фасад с двумя окнами и входную рамку общественной приемной За жизнь и Юрия Бойко.

По факту случившегося партия подала заявление в полицию.



В то же время, кандидат в депутаты от политсилы Андрей Лазуренко в эфире 112.Украина заявил, что в день открытия в приемную пришли люди, которые представились Азовом и угрожали «расправой».

По словам Лазуренко, возможно, к нападению также может быть причастен и Оппозиционный блок.

Виборы в парламент состоятся 21 июля.

Согласно опросу фонда Демократические инициативы и социологической службой Центра Разумкова, Слугу народа поддерживают 33,6% среди всех опрошенных и 42,7% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, Оппозиционную платформу- За життя — 9,5% и 10,5%, Батькивщину — 9,3% и 10,2%, Европейскую солидарность — 8,9% и 9,8%, партию Голос — 5,8% и 6,4%.