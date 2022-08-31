Оккупанты снова обстреляли Харьков, под удар попало предприятие

31 августа, 14:06
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Последствия обстрелов Харькова оккупантами (Фото:REUTERS/Viktoria Yakymenko)

Последствия обстрелов Харькова оккупантами (Фото:REUTERS/Viktoria Yakymenko)

В среду, 31 августа, российские военные начали обстреливать Харьков, в частности, Киевский район.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram.

«Обстрел Киевского района. Под ударом одно из предприятий города. Пожар», — написал он.

Терехов добавил, что информация о пострадавших уточняется.

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Также об открытии огня по Харькову сообщила советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова в Facebook.

https://www.facebook.com/popova.natali/posts/pfbid0mcjuChQwUgBTr82HvQ5P8NXZEj4rbX51o7dWTtuP92MaLbv55AdRW2vPCuELv3JRl

«Все находитесь в укрытиях. К окнам не подходите. Прилеты», — отметила она.

В Харькове в ночь на 31 августа прогремели взрывы после оглашения воздушной тревоги. «Прилет» был в Киевском районе, в центре города. Предварительно ранения получили две женщины, которым 81 и 71 год.

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После вражеских обстрелов осталось много неразорванных кассет от боеприпасов. Терехов призвал жителей не приближаться к незнакомым предметам.

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, из трех ракет, выпущенных из Белгорода в направлении Харькова, одна взорвалась на территории страны-агрессора России .

Еще одна — в воздухе над территорией Шевченковского района города. Последняя ракета попала рядом с учебным заведением в Киевском районе.

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Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Обстрел Харьков Игорь Терехов Война России против Украины

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