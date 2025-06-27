ГБР заявило, что в Харькове работники СИЗО оставили задержанного умирать в камере, им грозит до 10 лет заключения

В ГБР заявили, что в апреле 2025 года работники СИЗО поместили одного из доставленных подозреваемых в камеру с другим осужденным (Фото: Скриншот из видео ГБР/YouTube)

Государственное бюро расследований заявили, что объявило о подозрении семерым работникам Харьковского СИЗО, которые оставили умирать в камере задержанного.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в пятницу, 27 июня.

В ГБР отметили, что о подозрении сообщили бывшему руководителю Харьковского следственного изолятора, двум оперуполномоченным, дежурному помощнику начальника, старшему по корпусу, а также двум младшим инспекторам учреждения.

Там рассказали, что в апреле 2025 года работники СИЗО решили «воспитать» одного из только что доставленных подозреваемых, поэтому поместили его в камеру с другим осужденным.

ГБР отмечает, что это является грубым нарушением закона, поскольку лица, приговор в отношении которых еще не вступил в законную силу, не могут содержаться вместе с уже осужденными.

По данным следствия, через несколько часов после перевода потерпевшего, осужденный избил его до полубессознательного состояния. Работники изолятора не оказали пострадавшему медицинскую помощь и не вызвали скорую.

Вместо этого они оставили потерпевшего в отдаленной камере без помощи, фактически ожидая, пока он умрет, отметили в ГБР.

Фото: ДБР

Ночью пострадавший скончался из-за черепно-мозговой травмы, перелома костей, повреждения внутренних органов и мягких тканей. Судебно-медицинская экспертиза показала, что своевременно оказанная медицинская помощь могла спасти ему жизнь.

Как добавили в ГБР, работники СИЗО скрыли обстоятельства преступления, сообщив соответствующим органам, что мужчина погиб во время драки в камере. Они умышленно умолчали факт незаконного перевода и бездействие в оказании помощи.

Фото: ДБР

Работникам СИЗО сообщили о подозрениях в:

превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия ( ч. 3 ст. 365 УК Украины);

ч. 3 ст. 365 УК Украины); оставлении в опасности, повлекшее смерть лица ( ч. 3 ст. 135 УК Украины);

ч. 3 ст. 135 УК Украины); служебной халатности, повлекшей гибель человека ( ч. 3 ст. 367 УК Украины).

Санкции статей предусматривают до 10 лет заключения. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, органы Национальной полиции сообщили о подозрении осужденному, который нанес потерпевшему тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть (ч. 2 ст. 121 УК Украины).