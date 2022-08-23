На одном из предприятий Харькова вспыхнул масштабный пожар — видео
Никто из людей в результате происшествия не пострадал (Фото:Антон Геращенко/t.me)
В ночь на вторник, 23 августа, в Харькове начался масштабный пожар на территории предприятия в Новобаваровском районе города.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
По словам спасателей, пламя охватило одно из неэксплуатированных строений. Площадь возгорания составила около 5000 кв. м.
«Горели опилки на первом этаже здания, деревянные оконные рамы с первого по четвертый этажи, а также кровля здания предприятия. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось локализовать в 06:30. Идет ликвидация пожара. Жертв и пострадавших нет», — рассказали в ГСЧС.
При этом, как отметил у себя в Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко, никаких прилетов от российских захватчиков перед пожаром зафиксировано не было.
В то же время под удар РФ попал частный дом в Киевском районе. Никто из его жителей не пострадал.
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