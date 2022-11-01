«Врагу нас не сломить». В Харькове готовят пункты обогрева на случай, если в домах не будет света и тепла — Терехов 1 ноября, 17:40 Женщина кормит собак в Харькове (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

В Харькове готовят пункты обогрева на случай, если в домах не будет света и тепла, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Что делать, если ваш дом в период холодов остался без света и тепла? В каждом районе города мы готовим так называемые пункты обогрева. Их будет много. И вы будете знать, где находится ближайший к вам такой пункт», — написал он в Telegram.

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По его словам, на всех подъездах будут вывешены объявления с указанием ближайших адресов пунктов.

Терехов заявил, что в пунктах будет тепло и будет источник электропитания.

«Там можно будет переждать то время, которое понадобится энергетикам и коммунальщикам для восстановления электроснабжения. Мы обеспечим в этих пунктах горячую пищу, воду и медикаменты в случае необходимости. Пункты будут работать круглосуточно», — сказал он.

По словам мэра, магазины, аптеки, заправки будут работать на генераторах.

«Транспортные маршруты будут автобусными. Мы — готовимся. Уверен, врагу нас не сломить. Взаимопомощь, поддержка друг друга, внимание и чуткость к ближнему — это наше оружие, против которого бессильны любые ракеты», — заявил он.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

В Киевской области были также зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Жителей региона призвали готовиться к длительным отключениям света. В некоторых населенных пунктах также нет воды.