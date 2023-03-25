Был удостоен звания Героя Украины посмертно. В Харькове переименуют улицу в честь погибшего командира Фрайкора — Терехов 25 марта, 13:00 Георгий Тарасенко (Фото:Георгий Тарасенко/Facebook)

В Харькове в ближайшее время переименуют улицу Плехановскую в честь павшего в боях командира добровольческого формирования Фрайкора, Героя Украины Георгия Тарасенко.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram.

«В этот день год назад в боях за Харьковскую область погиб командир добровольческого формирования "Фрайкор“ Георгий Тарасенко. В ближайшее время улица Плехановская будет названа в его честь», – написал он.

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За доблесть и мужество он был удостоен высшего государственного отличия — звание Героя Украины. Георгий стал первым добровольцем, пополнившим ряды Героев Украины после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.

«Жору я знал лично. И уважал его как настоящего патриота Харькова и Украины. Он был первым в своем деле и заботился о воспитании у молодежи любви к своей стране. Именно благодаря таким защитникам мы живем и верим в наше завтра», — добавил мэр города.