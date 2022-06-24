Возник пожар. Российские войска нанесли ракетный удар по спорткомплексу учебного заведения в Харькове, здание разрушено — фото
В результате удара произошло разрушение здания (Фото:Харьковская областная прокуратура/Facebook)
Ночью в пятницу, 24 июня, российские войска нанесли ракетный удар по спорткомплексу учебного заведения в Харькове.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По данным следствия, военнослужащие страны-агрессора нанесли ракетный удар по спортивному комплексу одного из учебных заведений в Киевском районе Харькова.
В результате произошло разрушение здания и возник пожар на площади около 200 кв. метров.
При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Первоочередные следственные действия производятся Харьковским районным управлением полиции № 1 ГУНП в Харьковской области. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.
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