Возник пожар. Российские войска нанесли ракетный удар по спорткомплексу учебного заведения в Харькове, здание разрушено — фото 24 июня, 12:50 Цей матеріал також доступний українською В результате удара произошло разрушение здания (Фото:Харьковская областная прокуратура/Facebook)

Ночью в пятницу, 24 июня, российские войска нанесли ракетный удар по спорткомплексу учебного заведения в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, военнослужащие страны-агрессора нанесли ракетный удар по спортивному комплексу одного из учебных заведений в Киевском районе Харькова.

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В результате произошло разрушение здания и возник пожар на площади около 200 кв. метров.

Фото: khar.gp.gov.ua

Фото: khar.gp.gov.ua

Фото: khar.gp.gov.ua

При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Первоочередные следственные действия производятся Харьковским районным управлением полиции № 1 ГУНП в Харьковской области. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.

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