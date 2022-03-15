В Харькове обстреляли автомобиль Help Army: погиб 26-летний волонтер

15 марта, 04:34
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Парк Горького (Фото:zarajsky.org)

Парк Горького (Фото:zarajsky.org)

Вечером в понедельник, 14 марта, машина волонтеров организации Help Army попала под обстрел у парка Горького в Харькове. Об этом сообщила волонтер организации Анжела Денисенко.

По ее словам, от тяжелого ранения погиб 26-летний волонтер Help Army, его коллега получила ранения и находится в больнице.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что 14 марта по Харькову был нанесен удар ракетными комплексами Искандер с территории РФ.

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В результате российских ракетно-бомбовых ударов, разрушений домов и пожаров накануне ночью в Харькове снова погибли люди. Утром 14 марта российская авиация нанесла удар по центру Харькова и уничтожила четырехэтажный жилой дом — памятник архитектуры местного значения.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Волонтеры Харьков Война России против Украины

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