В Харькове обстреляли автомобиль Help Army: погиб 26-летний волонтер 15 марта, 04:34 Цей матеріал також доступний українською Парк Горького (Фото:zarajsky.org)

Вечером в понедельник, 14 марта, машина волонтеров организации Help Army попала под обстрел у парка Горького в Харькове. Об этом сообщила волонтер организации Анжела Денисенко.

По ее словам, от тяжелого ранения погиб 26-летний волонтер Help Army, его коллега получила ранения и находится в больнице.



Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что 14 марта по Харькову был нанесен удар ракетными комплексами Искандер с территории РФ.

В результате российских ракетно-бомбовых ударов, разрушений домов и пожаров накануне ночью в Харькове снова погибли люди. Утром 14 марта российская авиация нанесла удар по центру Харькова и уничтожила четырехэтажный жилой дом — памятник архитектуры местного значения.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.