В Харькове оборвался канатный мост, пешеходы полетели в воду — видео Сегодня, 14:24 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео ХС — Харьков/Facebook По словам очевидцев, мост оборвался после того, как его начали раскачивать Скриншот с видео ХС — Харьков/Facebook

На пляже в Харькове оборвался канатный мост, натянутый между двумя берегами Журавлевского водохранилища.

Соответствующее видео было опубликовано в сообществе ХС — Харьков в Facebook.

По предварительным данным, отдыхающие начали раскачивать мост, из-за чего он не выдержал и оборвался, а находившиеся на нем люди полетели в воду.

Еще несколько человека застряли на остатках моста, и снимать их оттуда пришлось спасателям.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.