В Харькове новогоднюю елку установят на станции метро
Метро в Харькове (Фото:Харьковский метрополитен / Facebook)
В Харькове из соображений безопасности новогоднюю елку установят на станции метро.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона.
Терехов подчеркнул, что в стране продолжается война России против Украины.
«Мы понимаем, что идет жестокая война и мы понимаем, что когда мы украшали нашу красивую елку на самой большой площади Европы — площади Свободы, — это сейчас невозможно сделать», — заявил он
Местные власти приняли решение украшать елку на станции метро.
«Это безопасно, и поэтому мы это делаем. Уже вчера мы завезли туда елку и будем ее украшать», — добавил он.
5 декабря Терехов сообщил, что около 90 харьковчан до сих пор приходят ночевать на станции метрополитена.