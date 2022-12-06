В Харькове новогоднюю елку установят на станции метро

6 декабря, 18:54
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Метро в Харькове (Фото:Харьковский метрополитен / Facebook)

Метро в Харькове (Фото:Харьковский метрополитен / Facebook)

В Харькове из соображений безопасности новогоднюю елку установят на станции метро.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Терехов подчеркнул, что в стране продолжается война России против Украины.

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«Мы понимаем, что идет жестокая война и мы понимаем, что когда мы украшали нашу красивую елку на самой большой площади Европы — площади Свободы, — это сейчас невозможно сделать», — заявил он

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Местные власти приняли решение украшать елку на станции метро.

«Это безопасно, и поэтому мы это делаем. Уже вчера мы завезли туда елку и будем ее украшать», — добавил он.

5 декабря Терехов сообщил, что около 90 харьковчан до сих пор приходят ночевать на станции метрополитена.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Харьков Новый Год Игорь Терехов Война России против Украины Новый год 2023

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