В Харькове новогоднюю елку установят на станции метро 6 декабря, 18:54 Метро в Харькове (Фото:Харьковский метрополитен / Facebook)

В Харькове из соображений безопасности новогоднюю елку установят на станции метро.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Терехов подчеркнул, что в стране продолжается война России против Украины.

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«Мы понимаем, что идет жестокая война и мы понимаем, что когда мы украшали нашу красивую елку на самой большой площади Европы — площади Свободы, — это сейчас невозможно сделать», — заявил он

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Местные власти приняли решение украшать елку на станции метро.

«Это безопасно, и поэтому мы это делаем. Уже вчера мы завезли туда елку и будем ее украшать», — добавил он.

5 декабря Терехов сообщил, что около 90 харьковчан до сих пор приходят ночевать на станции метрополитена.