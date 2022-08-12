«Ситуация напряженная». В Харькове не будут открывать школы с 1 сентября — Терехов

12 августа, 17:02
Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами (Фото:Леонид Логвиненко / Facebook)

Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами (Фото:Леонид Логвиненко / Facebook)

Власти Харькова приняли решение не открывать школы с началом нового учебного года из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Он уточнил, что школы в городе будут работать в режиме онлайн.

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«Безусловно, ситуация напряженная. Мы не будем открывать школы, школы будут работать в режиме онлайн-обучения. Конечно, сегодня есть проблема, связанная с первоклассниками, теми, кто идет во второй класс. Мы тоже будем пробовать их учить онлайн». — заявил он.

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Он также добавил, что в этом году в первый класс пойдут около 7 тысяч детей.

По его словам, возможно, для первоклассников будет разработана программа в игровой форме.

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В ночь на пятницу, 12 августа, войска РФ нанесли четыре ракетных удара по Харькову. Их выпустили из Белгорода.

Войска РФ практически ежедневно обстреливают Харьков, нанося ракетные удары. 8 августа оккупанты ударили по одному из густонаселенных районов Харькова. Погиб один гражданский, еще один получил ранения. Войска РФ обстреляли исторический центр города Павлово Поле.

11 августа один из снарядов российских оккупантов попал во двор жилого дома в центре города.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Школа Российская агрессия Харьковская область Харьков Учебный год Игорь Терехов Война России против Украины

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