В Харькове обнаружили склад с запчастями к танкам, предназначавшимися ВС РФ 28 апреля, 14:57 Цей матеріал також доступний українською На складе были обнаружены комплектующие для Т-64 и другой техники на около $1,5 млн (Фото:uainfo.org)

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Харькове скрытый склад с комплектующими к бронетехнике.

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Как сообщается, суммарная стоимость находившихся там деталей составляет около $1,5 млн.

Во время обыска со склада были изъяты 19 танковых двигателей, а также другие запчасти для бронетехники, которые российские войска планировали использовать в случае, если бы им удалось захватить город.

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В СБУ отметили, что находившихся там комплектующих хватило бы для ремонта половины танкового батальона.

«Нелегальный тайник обустроил 61-летний харьковчанин. Он вступил в сговор с работниками местных предприятий военно-промышленного комплекса и организовал хищение и накопление танковых двигателей марки 5ТДФА… Двигателями этой модификации все еще комплектуются российские танки марки Т-64», — рассказал спикер спецслужбы Артем Дехтяренко.

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