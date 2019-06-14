В Харькове на женщину с коляской и ее дочь рухнул металлический забор — видео
В четверг, 13 июня, на улице Бакулина в Харькове на женщину с детской коляской и ее дочь рухнул металлический забор.
Соответствующее видео, снятое камерой наблюдения, опубликовал у себя в Facebook UA: Харків.
Причиной инцидента стал мощный ветер, который, не только повалил забор, но и снес оградительную ленту, которая была натянута на данном участке.
Как сообщили в управлении Национальной полиции Харьковской области, в результате происшествия 35-летняя пострадавшая и ее 12-летняя дочь были доставлены в больницу с легкими травмами.
В то же время 8-месячный ребенок, который находился в коляске, не пострадал.