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В Харькове на женщину с коляской и ее дочь рухнул металлический забор — видео

14 июня, 12:49
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В Харькове на женщину с коляской и ее дочь рухнул металлический забор — видео - фото

Скриншот с видео UA: Харків

Забор не выдержал мощного порыва ветра

В четверг, 13 июня, на улице Бакулина в Харькове на женщину с детской коляской и ее дочь рухнул металлический забор.

Соответствующее видео, снятое камерой наблюдения, опубликовал у себя в Facebook UA: Харків.

Причиной инцидента стал мощный ветер, который, не только повалил забор, но и снес оградительную ленту, которая была натянута на данном участке.

Как сообщили в управлении Национальной полиции Харьковской области, в результате происшествия 35-летняя пострадавшая и ее 12-летняя дочь были доставлены в больницу с легкими травмами.

В то же время 8-месячный ребенок, который находился в коляске, не пострадал.

Теги:   Видео Ветер Забор Харьков

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