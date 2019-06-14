В Харькове на женщину с коляской и ее дочь рухнул металлический забор — видео 14 июня, 12:49 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео UA: Харків Забор не выдержал мощного порыва ветра Скриншот с видео UA: Харків

В четверг, 13 июня, на улице Бакулина в Харькове на женщину с детской коляской и ее дочь рухнул металлический забор.

Соответствующее видео, снятое камерой наблюдения, опубликовал у себя в Facebook UA: Харків.

Причиной инцидента стал мощный ветер, который, не только повалил забор, но и снес оградительную ленту, которая была натянута на данном участке.

Как сообщили в управлении Национальной полиции Харьковской области, в результате происшествия 35-летняя пострадавшая и ее 12-летняя дочь были доставлены в больницу с легкими травмами.

В то же время 8-месячный ребенок, который находился в коляске, не пострадал.