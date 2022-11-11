В Харькове на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое детей 11 ноября, 13:28 Спасатели на месте происшествия (Фото:t.me/dsns_telegram)

В пятницу, 11 ноября, в Салтовском районе Харькова на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое детей.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, двое мальчиков 15-ти и 12-ти лет в кустах возле дома обнаружили неизвестный предмет, который сдетонировал.

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«В результате взрыва дети получили осколочные ранения и были госпитализированы», — написал он.

Сейчас врачи оказывают пострадавшим детям всю необходимую помощь.

В октября в селе Василенкове Харьковской области обнаружили тела пятерых погибших, которые еще в мае пытались эвакуироваться из Купянска в Харьков, но взорвались на мине оккупантов. В автомобиле находились люди в возрасте от 18 до 50 лет.

