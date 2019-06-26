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В Харькове начали менять таблички на проспекте Жукова

Сегодня, 02:38
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В Харькове начали менять таблички на проспекте Жукова - фото

UA: Харьков

На здании появилась новая табличка

Вечером во вторник, 25 июня, в Харькове на проспекте, которому вернули имя маршала Георгия Жукова, начали менять таблички.

Об этом UA: Харьков рассказал житель Харькова Сергей Тимохин.

По его словам, неизвестные с помощью лестницы установили табличку на стене дома № 21. Их действия в ночное время спугнули жильцов дома, которые заподозрили ограбление и вызвали полицию.

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«Позвонил, вышел из дома, посмотрел, что да, окно у соседей целое, но увидел, что изменена табличка. Вопрос: почему это происходит ночью? Сказали, что ночью этого делать не стоит. Во-первых, это беспокоит жителей. Во-вторых, я понимаю, что есть решение, надо показать все бумаги и сделать это днем, чтобы это было не как у воров», - рассказал Тимохин.

Патрульные, прибывшие на место происшествия, попросили прекратить работы по установке табличек до следующего дня.

Напомним, что 19 июня Харьковский городской совет поддержал возвращение проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова и убрать с площади Свободы волонтерскую палатку «Все для победы», установленную там активистами в сентябре 2014 года.

Кабмин решил обратиться в правоохранительные органы для проверки законности решения Харьковского горсовета.

Теги:   Памятник Жукову Харьков

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