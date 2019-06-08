В Харькове на Барабашово произошли столкновения: восемь человек травмированы
В Харькове на рынке Барабашово произошли столкновения, в результате которых восемь человек получили травмы.
Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.
«Группа неизвестных в количестве 50 человек зашли на территорию рынка для выяснения имущественного спора между предпринимателями. Впоследствии переговоры перешли в конфликтную ситуацию», — сообщают в полиции.
Администрация рынка заявляет, что столкновение произошло между представителями Национального корпуса, которые захватили магазин предпринимателя — ветерана АТО.
В результате столкновения пострадали восемь человек, в том числе телеоператор местного канала.
На месте происшествия работали около 100 сотрудников батальона особого назначения и спецподразделения патрульной полиции по охране общественного порядка ТОР.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.