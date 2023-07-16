«В меня вселился Люцифер». В Харькове мужчина убил троих родственников, а затем угнал машину и совершил смертельное ДТП 16 июля, 15:23 Задержание подозреваемого (Фото:Нацполиция Харьковской области / Facebook)

В Харькове 20-летний мужчина убил свою мать, сестру и сожителя матери, а затем угнал авто и совершил смертельное ДТП. Его задержали.

Об этом сообщает Нацполиция.

В воскресенье, 16 июля, в полицию Харькова поступило сообщение об угоне Daewoo Lanos по улице Гвардейцев Широнинцев.

В ходе проверки было установлено, что автомобилем завладел 20-летний мужчина. Он совершил смертельное ДТП.

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Правоохранители выяснили, что мужчина убил троих родственников в квартире: мать, сестру и сожителя матери. Обстоятельства и данные погибших устанавливаются.

Глава Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко рассказал, что подозреваемый объяснил свои действия тем, что в него «вселился Люцифер».

«Снова трагедия в нашем городе! Не знаю, как его назвать. Говорит, в меня вселился Люцифер! Русский дух, Люцифер, сколько еще можно», — заявил он.

Злоумышленник задержан. Открыто уголовное производство.

