«В меня вселился Люцифер». В Харькове мужчина убил троих родственников, а затем угнал машину и совершил смертельное ДТП
Задержание подозреваемого (Фото:Нацполиция Харьковской области / Facebook)
В Харькове 20-летний мужчина убил свою мать, сестру и сожителя матери, а затем угнал авто и совершил смертельное ДТП. Его задержали.
Об этом сообщает Нацполиция.
В воскресенье, 16 июля, в полицию Харькова поступило сообщение об угоне Daewoo Lanos по улице Гвардейцев Широнинцев.
В ходе проверки было установлено, что автомобилем завладел 20-летний мужчина. Он совершил смертельное ДТП.
Правоохранители выяснили, что мужчина убил троих родственников в квартире: мать, сестру и сожителя матери. Обстоятельства и данные погибших устанавливаются.
Глава Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко рассказал, что подозреваемый объяснил свои действия тем, что в него «вселился Люцифер».
«Снова трагедия в нашем городе! Не знаю, как его назвать. Говорит, в меня вселился Люцифер! Русский дух, Люцифер, сколько еще можно», — заявил он.
Злоумышленник задержан. Открыто уголовное производство.