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В Харькове мужчина спас ребенка, который выпал из шестого этажа

Сегодня, 17:54
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В Харькове мужчина спас ребенка, который выпал из шестого этажа - фото

Пресс-служба полиции

Ребенок не удержал равновесие и выпал из окна

В Харькове случайный прохожий спас двухлетнего ребенка, который выпал из окна шестого этажа.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Событие произошло на улице Бучмы, сообщение о нем полиция получила в 7:56 утра.

Правоохранители рассказали, что в квартире на шестом этаже двухлетний мальчик проснулся утром, пока его родители и шестилетний брат спали, и решил поиграть на балконе.

Одна из игрушек перелетела через перила. Ребенок залез на подоконник и потянулся за ней, однако не смог удержать равновесие и выпал с балконного окна.

Благодаря действиям 50-летнего прохожего мужчины, который попытался подхватить ребенка, мальчик остался жив.

Его госпитализировали и прооперировали. Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает.













Факт события правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Теги:   Дети Харьков

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