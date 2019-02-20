В Харькове мужчина разбил голову, выпав на ходу из маршрутки
Вчера, 17:21
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В среду, 20
февраля, в Харькове из маршрутки на ходу выпал один из пассажиров.
Об этом сообщили
в сообществе ХС. Харьков в Facebook, опубликовав
видео с места происшествия.
"На мосту на
ул. Полтавский шлях из автобуса №168 маршрута Харьков-Солоницевка на ходу
выпал человек", - говорится в сообщении.
Как отмечается, мужчина стоял возле задней двери маршрутки, которая неожиданно открылась.
В результате
происшествия потерпевший был госпитализирован в бессознательном состоянии с разбитой
головой и множественными ушибами.