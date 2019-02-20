Мустафа Найем
Важный отчет о Небесной сотне
Лилия Шевцова
Бессилие Путина. Что признал глава Кремля
Тео Бреннер-Роуч
Готовая инструкция. Как быстро сбросить 5 кг и навсегда забыть о них
Александр Мотыль
Почему Зеленский – катастрофа для Украины
Спецтема: Революции Достоинства — пять лет Выборы президента Украины

В Харькове мужчина разбил голову, выпав на ходу из маршрутки

Вчера, 17:21
790
Цей матеріал також доступний українською

Скриншот с видео ХС. Харьков/Facebook

Пострадавший был госпитализирован в бессознательном состоянии

В среду, 20 февраля, в Харькове из маршрутки на ходу выпал один из пассажиров.

Об этом сообщили в сообществе ХС. Харьков в Facebook, опубликовав видео с места происшествия.

"На мосту на ул. Полтавский шлях из автобуса №168 маршрута Харьков-Солоницевка на ходу выпал человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина стоял возле задней двери маршрутки, которая неожиданно открылась.

В результате происшествия потерпевший был госпитализирован в бессознательном состоянии с разбитой головой и множественными ушибами.

Теги:   ДТП Маршрутка Харьков

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Страны

Сегодня, 08:11

article_img
В Китае мужчина с ножом напал на толпу, ранены 11 человек
Политика

Вчера, 19:10

article_img
Тимошенко подала иск в суд из-за агитации Порошенко
События

Вчера, 17:56

article_img
В Харькове отказались выполнять решение суда по новым тарифам: в ответ активисты "захватили" турникет в метро

Выбор редакции

События

Вчера, 14:41

article_img
После Революции Достоинства. Почему в Украине ослабевает гражданское общество
Геополитика

Вчера, 19:09

article_img
Поставить на место готовящуюся к нападению Россию: главное из выступления Порошенко на Генассамблее ООН
События

Вчера, 16:57

article_img
Туалеты и электронные табло. Как в Киеве будут обустраивать остановки общественного транспорта

ТОП 3

События

Вчера, 11:48

article_img
Порошенко помогал выносить раненых из Мариинского парка - видео
11021
События

19 февраля, 16:09

article_img
Мальдивы-Москва: СМИ узнали, как живет жена прокурора-антикоррупционера
9236
События

Сегодня, 08:13

article_img
Шуба из меха — такое же жлобство, как и ковер на стене. Как в Украине борются с натуральным мехом
4571