В Харькове мужчина разбил голову, выпав на ходу из маршрутки Вчера, 17:21 790 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео ХС. Харьков/Facebook Пострадавший был госпитализирован в бессознательном состоянии Скриншот с видео ХС. Харьков/Facebook

В среду, 20 февраля, в Харькове из маршрутки на ходу выпал один из пассажиров.

Об этом сообщили в сообществе ХС. Харьков в Facebook, опубликовав видео с места происшествия.

"На мосту на ул. Полтавский шлях из автобуса №168 маршрута Харьков-Солоницевка на ходу выпал человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина стоял возле задней двери маршрутки, которая неожиданно открылась.

В результате происшествия потерпевший был госпитализирован в бессознательном состоянии с разбитой головой и множественными ушибами.