Терехов сообщил о «целой серии взрывов» в Харькове 31 июля, 05:47 Обстрел Харькова 30 июля (Фото:t.me/ihor_terekhov)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прозвучала «целая серия взрывов».

Терехов сообщил о серии взрывов в Харькове

« Ночные обстрелы Харькова продолжаются. Сегодня целая серия взрывов.

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Пока есть информация о « прилеты» в Немышлянский район. Предварительно есть повреждение нескольких зданий", - написал он в Telegram.

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Терехов добавил, что о других приходах и где они были, информация уточняется.

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