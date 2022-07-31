Терехов сообщил о «целой серии взрывов» в Харькове
Обстрел Харькова 30 июля (Фото:t.me/ihor_terekhov)
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прозвучала «целая серия взрывов».
Терехов сообщил о серии взрывов в Харькове
« Ночные обстрелы Харькова продолжаются. Сегодня целая серия взрывов.
Пока есть информация о « прилеты» в Немышлянский район. Предварительно есть повреждение нескольких зданий", - написал он в Telegram.
Терехов добавил, что о других приходах и где они были, информация уточняется.
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