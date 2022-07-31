Терехов сообщил о «целой серии взрывов» в Харькове

31 июля, 05:47
Обстрел Харькова 30 июля (Фото:t.me/ihor_terekhov)

Обстрел Харькова 30 июля (Фото:t.me/ihor_terekhov)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прозвучала «целая серия взрывов».

Терехов сообщил о серии взрывов в Харькове

« Ночные обстрелы Харькова продолжаются. Сегодня целая серия взрывов.

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Пока есть информация о « прилеты» в Немышлянский район. Предварительно есть повреждение нескольких зданий", - написал он в Telegram.

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Терехов добавил, что о других приходах и где они были, информация уточняется.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Харьковская область Харьков Ракетные удары Война в Украине Игорь Терехов Война России против Украины

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