Мэр Харькова заявил о «колоссальных разрушениях» в результате утренней ракетной атаки РФ 16 декабря, 12:19 Мэр Харькова рассказал о последствиях ракетной атаки РФ (Фото:ГСЧС)

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях утренней ракетной атаки РФ на город. По его словам, «есть колоссальные инфраструктурные разрушения».

«Это прежде всего — энергетическая система. Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали устранять то, что натворил враг», — сказал Терехов в видеообращении, опубликованном в Telegram.

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Он призвал жителей города отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить то, что натворил российский агрессор. Прошу вас соблюдать спокойствие и выдержку», — подчеркнул Терехов.

В пятницу, 16 декабря, Россия осуществила новый массированный обстрел Украины. Масштабная воздушная тревога объявлена по всей Украине, включая Киев. В ряде регионов сработала ПВО. Целями РФ стали энергообъекты во многих областях.

По данным Воздушных сил, РФ выпустила по территории Украины более 60 ракет.

