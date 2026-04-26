В Харькове и в некоторых громадах Харьковской области 26 апреля фиксируют обесточивание (Фото: Типичное ХТЗ Харьков / Telegram)

В Харькове и Харьковской области в воскресенье, 26 апреля, фиксируют проблемы с электроснабжением на фоне непогоды .

В Изюмской ГВА сообщали о полном обесточивании громады из-за отключения высоковольтной линии. Позже там отметили, что электроснабжение восстанавливается, и добавили, что из-за сложных погодных условий и в дальнейшем возможны проблемы с электроснабжением.

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Также без напряжения осталась почти вся Балаклейская громада, пишет Суспільне, ссылаясь на сообщение ГВА.

Кроме этого, в самом Харькове из-за перебоев в электроснабжении временно не работает электротранспорт, отметили в Харьковском горсовете. Там также сообщили, что в городе исчез свет.

«В Харькове пропал свет — Укрэнерго совместно с Харьковоблэнерго выясняют причины аварии и работают над восстановлением энергоснабжения города», — говорится в сообщении.

Работу метрополитена также временно останавливали.

«По техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена временно остановлено. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно», — писали в Харьковском метрополитене.

Позже Telegram-канал ТипичнОЕ ХТЗ Харьков сообщил, что метро начали запускать.

Кроме проблем с электроснабжением, фиксируются падения деревьев.

Типичное ХТЗ Харьков пишет, что на улице Единства замкнули высоковольтные провода, в результате чего искры полетели на землю, что привело к возгоранию травы.

Фото: Типичное ХТЗ Харьков / Telegram

Фото: Типичное ХТЗ Харьков / Telegram

Фото: Типичное ХТЗ Харьков / Telegram

Фото: Типичное ХТЗ Харьков / Telegram

Фото: Типичное ХТЗ Харьков / Telegram

Фото: Типичное ХТЗ Харьков / Telegram

В ГСЧС сообщили, что в результате непогоды в Украине погибли два человека, еще двое получили ранения. Обесточен 1121 населенный пункт, спасатели ликвидируют последствия в 13 областях.