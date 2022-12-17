После массированного ракетного удара. Харькову и области вернули свет — ОВА 17 декабря, 09:18 Вся Харьковская область снова со светом (Фото:Укрэнерго/Telegram)

В Харьковской области полностью возобновили энергоснабжение после обесточивания, произошедшего из-за ракетной атаки россиян в пятницу, 16 декабря.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, за прошедшие сутки российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. По Харьковской области россияне ударили 10 ракетами комплекса С-300, еще две крылатые ракеты сбили силы противовоздушной обороны.

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«Вся Харьковская область и Харьков были обесточены. В настоящее время электроснабжение возобновлено по всей территории области и города», — написал Синегубов.

Кроме того, в течение суток под ударом снова находилось Купянское направление. Там огненное влияние испытали районы Синьковки, Орлянки, Табаевки, Берестового и Вишневого. Кроме того, захватчики обстреляли из артиллерии населённые пункты Харьковского и Чугуевского районов.

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в Изюме 19-летний мужчина получил взрывную травму - разбирал во дворе боеприпас. Его госпитализировали с осколочными ранениями.