В Черкасской области и Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги — СМИ 13 ноября, 00:20 В двух регионах Украины раздались взрывы во время воздушной тревоги (Фото:dailylviv)

В Черкасской области и Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы, сообщает Суспільне в своем Telegram-канале.

Обновление 0:19: Глава Черкасской ОВА сообщил, что в области сработала система ПВО.



«В Черкасской области слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного. В городе и области объявлена воздушная тревога», — говорится в одном из сообщений, опубликованном в 23:47.

Видео дня

В аналогичном сообщении, опубликованном в 22:22, речь идет о взрывах в Харькове.