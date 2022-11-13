В Черкасской области и Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги — СМИ

13 ноября, 00:20
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В двух регионах Украины раздались взрывы во время воздушной тревоги (Фото:dailylviv)

В двух регионах Украины раздались взрывы во время воздушной тревоги (Фото:dailylviv)

В Черкасской области и Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы, сообщает Суспільне в своем Telegram-канале.

Обновление 0:19: Глава Черкасской ОВА сообщил, что в области сработала система ПВО.

«В Черкасской области слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного. В городе и области объявлена воздушная тревога», — говорится в одном из сообщений, опубликованном в 23:47.

Видео дня

В аналогичном сообщении, опубликованном в 22:22, речь идет о взрывах в Харькове.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Черкасская область Харьков Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

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