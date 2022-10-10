Последствия российского обстрела. В Харькове, Хмельницком и Полтаве нет электроснабжения, в ряде городов проблемы с интернетом 10 октября, 13:21 Дым после российского ракетного удара по Львову, 10 октября (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

В результате российского ракетного обстрела Украины Харьков, Хмельницкий и Полтава обесточены, в ряде населенных пунктов проблемы с интернетом.

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона заявил, что в городе нет элетроснабжения и воды.

«Сейчас Харьков полностью обесточен. Нет электроэнергии, нет подачи воды соответственно», — заявил он.

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Мэр сообщил, что метро приостановило перевозку пассажиров, людей эвакуировали. Сейчас метро в городе работает в режиме укрытия.

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш в своем Telegram-канале призвал быть готовыми к отключению электоснабжения, воды и отопления

Суспільне сообщает, что электроснабжение в городе уже частично отключено.

В Полтаве отсутствуют электроснабжение и водоснабжение, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

«Сейчас в Полтаве отсутствует свето- и водоснабжение. На территории области — перебои. Со светом и водой еще некоторое время могут возникать проблемы, но все службы уже работают над восстановлением», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в Конотопском районе две ракеты прилетели в объект энергообеспечения, из-за чего область остается без электроэнергии. Могут быть проблемы с водоснабжением и мобильной связью.

Взрыв на объекте критической инфраструктуры зафиксирован также во Львове, сообщил мэр города Андрей Садовий.

«Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому на данный момент горячая вода не подается. Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях для возобновления водоснабжения в город», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Садового, часть Львова — без электроэнергии, не работает треть светофоров.

Об отсутствии электроснабжения и водоснабжения сообщил и мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

Он отметил, что не работают светофоры и электротранспорт, а медицинские учреждения подключены к собственным дизель-генераторам.

В Киевской области ПВО сбила 6 ракет, но есть попадание в ТЭЦ, написал в Telegram-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



«Под прицелом энергообъекты от Львова до Запорожья, Киевщины, Хмельницкой, Днепра и Винницы, Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житормирщины, Кировоградщины, в целом, весь юг. Это может повлиять на стабильность энергообеспечения, поэтому нужно быть готовым к последствиям таких обстрелов вплоть до веерных отключений», — написал он.

«В Хмельницкой, Львовской, Полтавской области, Харькове и Житомире фиксируются проблемы с интернетом. Это связано с тем, что произошло автоматическое отключение электрических сетей в городе. Как только энергетики наладят поставку электропитания связь возобновится», — сообщил в своем Telegram--канале в понедельник заместитель главы парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

По его словам, все подразделения критической инфраструктуры работают, используя спутниковые технологии.

Специалисты НЭК Укрэнерго оперативно используют резервные схемы питания для возобновления энергоснабжения в ряде регионов и работают над устранением повреждений.

«Враг совершает ракетную атаку на энергетические объекты и гражданскую критическую инфраструктуру. В городах и населенных пунктах возможны перебои с энергопитанием. Энергетики оперативно используют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений», — говорится в сообщении оператора.

Мобильный оператор lifecell сообщил о проблемах со стабильностью мобильной связи во Львове, Житомире, Хмельницком, Полтаве и Харькове.

«В результате ракетных ударов по критической инфраструктуре во многих городах наблюдаются проблемы с энергоснабжением, соответственно, и со связью — Львов, Житомир, Хмельницкий, Полтава, Харьков. Частично работу оборудования обеспечивают генераторы», — сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе lifecell.

В компании Укртелеком сообщили агентству, что их инфраструктура работает для обеспечения связи.

«Инфраструктура обеспечивает предоставление услуг связи. Более детальную информацию сможем предоставить по завершению воздушной тревоги», — заявила директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома Елена Шрамко.

По ее словам, информация о возможных повреждениях сети будет уточняться после окончания обстрелов.

Утром 10 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по Украине.

Заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что по состоянию на 11:34 российские войска выпустили по Украине уже 83 ракеты, 43 из них сбиты.