«Следующая будет на площади Свободы». В метро Харькова зажгли главную городскую елку — фото 19 декабря, 16:57 Установить елку в метро решили из-за ударов РФ (Фото:Горсовет Харькова)

В понедельник, 19 декабря, в День святого Николая на станции метро Университет в Харькове открылась главная городская елка.

Местные власти опубликовали в соцсетях фото с торжественной церемонии.

«Я уверен, что уже в следующем году, после нашей победы, мы зажжем елку на площади Свободы! А сейчас я хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы Святой Николай всегда дарил вам подарки, чтобы вы хорошо учились, чтобы мы победили, и настал мир в нашем родном Харькове и всей Украине!» — сказал во время своего выступления мэр города Игорь Терехов.

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Решение отказаться от установки елки в центре Харькова было продиктована мерами безопасности из-за ударов российских войск по гражданской инфраструктуре.

В то же время в Киеве от традиции решили не отказываться, однако с некоторыми ограничениями.

В этом сезоне никаких праздничных мероприятий на Софийской площади проводить не будут. Кроме того, праздничная иллюминация будет включаться лишь в определенные часы.