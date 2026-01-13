РФ ударила дроном Молния по спортивному объекту в Харькове, пострадала 16-летняя девушка

13 января, 20:17
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Сбитый в ноябре 2024 года БПЛА Молния (Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram)

Сбитый в ноябре 2024 года БПЛА Молния (Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram)

Во вторник, 13 января, российские войска атаковали один из районов Харькова ударным дроном-камикадзе Молния. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.

Обновлено 20:15. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеских обстрелов в Слободском районе Харькова пострадала 16-летняя девушка.

Ее госпитализировали, состояние стабильное.

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По его словам, вражеский беспилотник попал в Слободском районе города. Под ударом оказался спортивный объект.

В ночь на 13 января войска РФ атаковали пригород Харькова. Сообщалось об ударе несколькими баллистическими ракетами.

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В результате атак по Харьковскому инновационному терминалу погибли четверо и были ранены четверо работников Новой почты. Пострадавшие находятся в больнице под наблюдением медиков, их жизни угрозы нет.

Руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что во время удара по терминалу Новой почты в пригороде Харькова россияне попали ракетой прямо в укрытие.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Харьков Игорь Терехов атака дронами Война России против Украины

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