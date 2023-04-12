В Харькове будут заочно судить депутата от ОПЗЖ, показавшего российским военным дорогу в Изюм — прокуратура 12 апреля, 12:13 В Харькове будут заочно судить депутата от ОПЗЖ (Фото:www.facebook.com/prokuraturakharkiv)

Завершено спецрасследование относительно депутата от ОПЗЖ, впустившего российских военных в Изюм, сообщила Харьковская областная прокуратура в среду, 12 апреля в Facebook.

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении депутата по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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В прокуратуре заявили, что досудебным расследованием установлено, что депутат VIII созыва Изюмского городского совета от запретной политической партии ОПЗЖ перешел на сторону врага.

«Он показал оккупантам путь в Изюм, о котором не знали российские военные и который дал им возможность обойти оборону украинской армии», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что депутат-предатель также сливал оккупантам месторасположение людей, осуществлявших волонтерскую помощь ВСУ, лиц, участвовавших в проведении АТО/ООС. Кроме того, он доносил на представителей правоохранительных органов, территориальной обороны Изюма и членов их семей.

По данным следствия, он также распространял среди изюмчан дезинформацию о том, что государственные и городские власти якобы "сдали" Киев и Харьков, и призвал сотрудничать с оккупантами.

Обвиняемого будут судить заочно в Киевском районном суде Харькова. Досудебное расследование проводило СВ Управления СБУ в Харьковской области.