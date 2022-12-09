Борьба с внутренними врагами. В Харькове будут судить предпринимателя, который вел бизнес по правилам оккупантов — прокуратура 9 декабря, 14:37 Владелец магазина сотрудничал с российскими военными (Фото:khar.gp.gov.ua)

В Харькове будут судить предпринимателя из Шевченко, который вел бизнес по правилам российских оккупантов, об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 60-летнего предпринимателя по факту осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 4 ст. 111−1 УК Украины).

Видео дня

По данным следствия, во время оккупации пгт Шевченково Купянского района владелец одного из магазинов стал сотрудничать с российскими военными.

«Мужчина получил разрешение от оккупационной администрации на продолжение продажи товаров питания, напитков, табачных изделий и т. д. », — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что чтобы вести бизнес «честно», коллаборант обратился в так называемую «налоговую службу» при оккупационной администрации и предоставил документы относительно количества наемных работников, а также объема товарооборота.

«В дальнейшем мужчина получил документ, удостоверяющий взятие на учет субъектов предпринимательства на территории пгт Шевченково, а также освобождение от налогообложения до конца 2022 года», — заявили в ведомстве.

Дело будут рассматривать в Киевском районном суде Харькова.

Разоблачение и документирование противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Управления СБУ в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от трех до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества.