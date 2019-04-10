В Харькове бригада скорой застряла в лифте с женщиной в состоянии клинической смерти Сегодня, 14:24 467 Цей матеріал також доступний українською Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Медиков освободили лишь через 20 минут Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Во вторник, 9 апреля, в одном из многоквартирных домов Харькова бригада скорой помощи застряла в лифте с женщиной в состоянии клинической смерти.

Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Как сообщается, к ним поступило сообщение о 31-летней женщине в состоянии клинической смерти.

Прибыв на место, медики приняла решение о срочной госпитализации, однако во время транспортировки к машине скорой застряли с пациенткой в лифте.

Освободили их сотрудники аварийной службы, которые прибыли по вызову через 20 минут.

В итоге женщина была госпитализирована в 13-ю больницу. Ее состояние не уточняется.