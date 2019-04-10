В Харькове бригада скорой застряла в лифте с женщиной в состоянии клинической смерти
Во вторник, 9
апреля, в одном из многоквартирных домов Харькова бригада скорой помощи
застряла в лифте с женщиной в состоянии клинической смерти.
Об этом рассказали
в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Как сообщается, к
ним поступило сообщение о 31-летней женщине в состоянии клинической смерти.
Прибыв на место, медики
приняла решение о срочной госпитализации, однако во время транспортировки к
машине скорой застряли с пациенткой в лифте.
Освободили их сотрудники
аварийной службы, которые прибыли по вызову через 20 минут.
В итоге женщина
была госпитализирована в 13-ю больницу. Ее состояние не уточняется.