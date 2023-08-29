Несколько раз в неделю. В Харькове более тысячи школьников будут учиться в метро — Терехов 29 августа, 21:38 Харьковское метро (Фото:Харьковский метрополитен / Facebook)

В Харькове учреждения общего среднего образования начнут учебный год в дистанционном режиме. Однако несколько раз в неделю школьники будут посещать офлайн-занятия в метро.

Об этом рассказал городской голова Игорь Терехов.

По его словам, по состоянию на 28 августа в Харькове сформировано уже 60 классов на 1003 ребенка, которые будут учиться несколько раз в неделю в безопасных помещениях метрополитена.

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Терехов отметил, что до первого сентября есть еще несколько дней, и работа в этом направлении будет продолжаться.

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташков в августе рассказал, что новый учебный год очно или в смешанном формате начнут 80−85% школ.

