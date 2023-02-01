Российская ракета повредила в Харькове памятник конструктивизма

1 февраля, 04:48
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Дом был обстрелян 29 января (Фото:Ivan Ponomarenko/Facebook)

Дом был обстрелян 29 января (Фото:Ivan Ponomarenko/Facebook)

Экскурсовод, фотограф и исследователь истории Харькова Иван Пономаренко сообщил, что во время обстрела 29 января был поврежден памятник конструктивизма.

"Он был построен в 1930 г. по проекту архитекторов В. Троценко, В. Пушкарева и А. Плешкова. Городские власти говорят, что весь подъезд придется разбирать и строить заново. Но из-за статуса памятника архитектуры с точки зрения закона этот процесс может быть затянут на очень долгие сроки", - сообщил Пономаренко

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Он отметил, что восстановление дома будет сложным, а пока необходимо законсервировать здание, чтобы оно не разрушалось дальше.

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Российские оккупанты нанесли удары по Харькову и области в воскресенье вечером, 29 января. Пострадали по меньшей мере три человека, предварительно, один погибший.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что предположительно в здание в центре города попала ракета С-300.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Харьков Реконструкция Война в Украине Война России против Украины

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